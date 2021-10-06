Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.10.2021 (19:00)

Военнослужащие Тверского соединения ВТА приступили к сдаче итоговой проверки физической подготовки

Военнослужащие Тверского соединения военно-транспортной авиации приступили к сдаче итоговой проверки физической подготовки за 2021 учебный год. Итоговая проверка будет проведена в воинских частях, дислоцированных в Тверской, Псковской, Ивановской и Брянской областях.

Проверка уровня физической подготовленности военнослужащих проводится по упражнениям, направленным на силу, скорость и выносливость. При сдаче нормативов военнослужащим предоставляется выбор упражнений в зависимости от возрастной группы.

Итоговая оценка будет выставляться по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с «Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

Военнослужащие, которые выполнят нормативы на первый, второй и высший квалификационный уровень, будут получать ежемесячное материальное вознаграждение в размере от 15% до 75% от должностного оклада.

Сдача нормативов по физической подготовке продлится до конца текущей недели.

Такие мероприятия проводятся регулярно в зимнем и летнем периодах обучения и служат для определения уровня и оценки состояния физической подготовленности военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Тверском соединении ВТА прошли сборы с должностными лицами, ответственными за комплектование и учет личного состава
Курсанты ВКА им. Можайского побывали на настоящем запуске на центре управления 15 армии ВКС ОсН
Боевые расчеты ГИКЦ имени Г.С.Титова обеспечили запуск ПК «Союз МС-19»
В Энгельсском соединении дальней авиации провели смотр готовности личного состава к сдаче итоговой проверки за 2021 учебный год

Метки:
Военно-транспортная авиация , Воздушно-космические силы (ВКС) , Физподготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false