06.10.2021 (19:00)

Военнослужащие Тверского соединения ВТА приступили к сдаче итоговой проверки физической подготовки

Военнослужащие Тверского соединения военно-транспортной авиации приступили к сдаче итоговой проверки физической подготовки за 2021 учебный год. Итоговая проверка будет проведена в воинских частях, дислоцированных в Тверской, Псковской, Ивановской и Брянской областях.

Проверка уровня физической подготовленности военнослужащих проводится по упражнениям, направленным на силу, скорость и выносливость. При сдаче нормативов военнослужащим предоставляется выбор упражнений в зависимости от возрастной группы.

Итоговая оценка будет выставляться по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с «Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

Военнослужащие, которые выполнят нормативы на первый, второй и высший квалификационный уровень, будут получать ежемесячное материальное вознаграждение в размере от 15% до 75% от должностного оклада.

Сдача нормативов по физической подготовке продлится до конца текущей недели.

Такие мероприятия проводятся регулярно в зимнем и летнем периодах обучения и служат для определения уровня и оценки состояния физической подготовленности военнослужащих.

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