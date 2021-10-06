06.10.2021 (18:45)

Североморцы обеспечат безопасность судоходства в Гвинейском заливе

Отряд Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Акадимик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» под флагом командира соединения противолодочных кораблей СФ капитана 1 ранга Станислава Варика вошёл в Гвинейский залив Атлантического океана.

По маршруту перехода морские пехотинцы из антитеррористических подразделений, которым усилены экипажи корабля и судов, отработали высадку на борт условного судна-нарушителя с воды и с воздуха с помощью быстроходных лодок и вертолёта Ка-27ПС, а затем провели учебную досмотровую операцию.

Одними из основных задач плавания отряда Северного флота в Гвинейском заливе будут обеспечение безопасности гражданского судоходства и борьба с пиратством. В прошлые годы с подобной миссией экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» неоднократно действовал в Индийском океане в районе Аденского залива и Африканского рога.

Также североморцы готовятся оказать помощь морякам, терпящим бедствие в океане. Несколько дней назад они провели учение спасательной направленности, в ходе которого отработали оказание помощи аварийному судну, тушение пожара, эвакуацию пострадавших и оказание медицинской помощи.

Справочно :

Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл около 17 тысяч морских миль.

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