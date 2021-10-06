06.10.2021 (18:30)

Врачи Военно-медицинской академии провели мастер-класс по военной травматологии и ортопедии

1 и 2 октября прошел мастер-класс «Базовые аспекты ортопедической хирургии стопы и артроскопии голеностопного сустава». Это уже второй курс, организованный специалистами кафедры военной травматологии и ортопедии на базе учебных операционных кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. Учебный курс прошел в рамках мероприятий непрерывного медицинского образования.

Участники мастер-класса имели возможность пополнить багаж знаний и практических навыков в области ортопедический хирургии стопы. Эта область ортопедии все еще относительно редко освещается на мероприятиях дополнительного профессионального образования травматологов-ортопедов, а потребность в специалистах, владеющих современными методиками хирургического лечения патологий стопы, неуклонно растет.

Мастер-класс включал лекции, просмотр учебных фильмов с подробным разбором хирургических вмешательств, а также дискуссии с опытными специалистами. Но главное – участники курса самостоятельно отработали изученные хирургические манипуляции на кадаверном материале под руководством инструкторов кафедры военной травматологии и ортопедии.

Современное оснащение учебных операционных кафедры оперативной хирургии позволило выполнить как открытые, так и артроскопические вмешательства. Участники высоко оценили качество организации мероприятия и высказали единодушное желание участвовать в подобных мастер-классах в дальнейшем.

Кафедрой военной травматологии и ортопедии уже запланировано проведение нескольких мастер-классов в кадаверной лаборатории в конце 2021 и в начале 2022 годов.

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