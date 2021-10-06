06.10.2021 (18:15)

В Военно-медицинской академии пройдет Неделя военно-полевой хирургии

В августе 2021 года кафедре и клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова исполнилось 90 лет. В честь юбилея с 11 по 17 октября в стенах колыбели военной медицины пройдет неделя, посвященная первой в мире кафедре, начавшей подготовку военно-полевых хирургов.

Мероприятия недели военно-полевой хирургии будут насыщены встречами, которые пройдут как в очном, так и в дистанционном формате. Мировые специалисты, хирургический опыт последних военных конфликтов, новые технологии хирургии политравмы и инновационные методы подготовки хирургов – все это войдет в программу недели.

В преддверии недели, 11 октября, на Богословском кладбище пройдет торжественное открытие реконструированной площадки семейного захоронения Оппелей, где установлен бюст известного хирурга Владимира Андреевича Оппеля, внесшего значительный вклад в развитие советской медицины.

12-13 октября пройдут инновационные практические обучающие курсы СМАРТ (по приему пострадавших и по хирургии повреждений на живых тканях).

14-15 октября состоится Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Хирургия войны и тяжелой травмы», включая симпозиум для медицинских сестер.

В последние дни программы, 16-17 октября, пройдет Первая Всемирная СМАРТ онлайн-конференция Virtual Smart Trauma Conference, проводимая на двух языках (с синхронным переводом), открывать которую будет мэтр хирургии тяжелой травмы, автор хирургического бестселлера «Top Knife» Кеннет Мэттокс.

Организаторами конференции выступят: Главное военно-медицинское управление МО РФ; Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова; Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе; Российское общество скорой медицинской помощи; Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга; Общественная общероссийская организация «Российское Общество Хирургов».

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