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06.10.2021 (17:30)

В ходе осеннего призыва более двух тысяч новобранцев будет направлено в учебные центры РВСН

В ходе осенней призывной кампании свыше двух тысяч новобранцев будут направлены в учебные центры, осуществляющих подготовку младших военных специалистов для Ракетных войск стратегического назначения.

Стабильным источником поставки подготовленных кадров для РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе прочих граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы, - более полутора тысяч специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Основная задача осенней призывной кампании, как и весной 2021 года, исключить риски заражения призывников и направить на укомплектование войск только здоровых молодых людей к местам прохождения военной службы.

В осеннем призыве граждан на военную службу на комплектование соединений и воинских частей РВСН спланировано и будет направлено более 8 тысяч призывников. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Призывник , Военная служба по призыву , ДОСААФ
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