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06.10.2021 (18:00)

В Нахимовском военно-морском училище проведены соревнования по баскетболу

В Санкт-Петербурге, в Нахимовском военно-морском училище на 5-м учебном курсе под руководством педагога-организатора Ивана Лобова проведены соревнования на первенство курса по баскетболу.

Игры проходили в формате два тайма по десять минут. К судейству привлечены спортивные организаторы классов. Безоговорочную победу одержал 93 класс (классный руководитель А. Жижка), второе место заняла команда 92 класса, третье место заняла сборная команда 94 класса. Лучшим игроком соревнований признан нахимовец 92 класса Иван Юденков, набравший за три игры 20 очков. Участники соревнований награждены грамотами и ценными подарками.

Руководство училища выразило благодарность преподавателю отдельной дисциплины «Физическая культура» Алёне  Симоновой за помощь в организации и проведении соревнований. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Спорт , Соревнования
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