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06.10.2021 (17:45)

В целях технического обслуживания малых ракетных кораблей проекта 22800 внедряется ремонтно-техническая документация

В рамках работы по развитию системы технического обслуживания надводных кораблей новых поколений 51-м Центральным конструкторско-технологическим институтом судоремонта разработана и внедряется ремонтно-техническая документация и типовые ведомости. Это, в частности, необходимо для эффективной организации докового и заводского ремонта кораблей проекта 22800.

Данная работа проводится в рамках активной деятельности Главного командования ВМФ в сфере дальнейшего совершенствования технического обслуживания корабельного состава. Работа по разработке ремонтно-технической документации синхронизирована с процессом оснащения надводной составляющей ВМФ новыми кораблями всех классов.

«По заказу ВМФ 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта разработал полный комплект ремонтно-технической документации и документации по многим другим видам сервисного обслуживания малых ракетных кораблей проекта 22800. Более того, сотрудники института на регулярной основе проводят занятия по этой документации с экипажами новых кораблей, прибывающими для обучения в Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге», – отметил генеральный директор 51-го Центрального конструкторско-технологического института судоремонта Георгий Муру.

Развитие системы технического обслуживания корабельного состава ВМФ и, в частности, кораблей и подводных лодок новых поколений находится на постоянном контроле у главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Корабли
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