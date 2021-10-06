06.10.2021 (17:45)

В целях технического обслуживания малых ракетных кораблей проекта 22800 внедряется ремонтно-техническая документация

В рамках работы по развитию системы технического обслуживания надводных кораблей новых поколений 51-м Центральным конструкторско-технологическим институтом судоремонта разработана и внедряется ремонтно-техническая документация и типовые ведомости. Это, в частности, необходимо для эффективной организации докового и заводского ремонта кораблей проекта 22800.

Данная работа проводится в рамках активной деятельности Главного командования ВМФ в сфере дальнейшего совершенствования технического обслуживания корабельного состава. Работа по разработке ремонтно-технической документации синхронизирована с процессом оснащения надводной составляющей ВМФ новыми кораблями всех классов.

«По заказу ВМФ 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта разработал полный комплект ремонтно-технической документации и документации по многим другим видам сервисного обслуживания малых ракетных кораблей проекта 22800. Более того, сотрудники института на регулярной основе проводят занятия по этой документации с экипажами новых кораблей, прибывающими для обучения в Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге», – отметил генеральный директор 51-го Центрального конструкторско-технологического института судоремонта Георгий Муру.

Развитие системы технического обслуживания корабельного состава ВМФ и, в частности, кораблей и подводных лодок новых поколений находится на постоянном контроле у главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице