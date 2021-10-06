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06.10.2021 (17:15)

Более 400 военнослужащих стран ОДКБ примут участие в учении сил разведки «Поиск-2021» в Таджикистане

Более 400 военнослужащих подразделений вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана примут участие в специальном учении сил и средств разведки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск – 2021», которое пройдет в конце октября в Таджикистане.

Основу российского контингента на учении составят военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО). Всего около 200 человек.

В рамках учения будут отработаны совместные действия воинских контингентов стран ОДКБ по локализации приграничного вооруженного конфликта, а также управление силами и средствами разведки в ходе блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований.

Практические действия учения «Поиск-2021» пройдут на полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Республики Таджикистан.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», к которым будет привлечено более 2,7 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , ОДКБ
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