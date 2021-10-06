06.10.2021 (17:00)

Подразделения российской военной базы в Таджикистане совершили марш на полигоны для участия в учениях ОДКБ

Подразделения российской военной базы в Таджикистане прибыли на полигоны Харб-Майдон и Момирак для участия в масштабных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения совершили марш из населенных пунктов Душанбе и Бохтар, преодолев общее расстояние более 400 километров.

В ходе марша военнослужащие отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника». В районе сосредоточения войск военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.

Ранее сообщалось, что Центральный военный округ в Хатлонской области Таджикистана примет участие в трёх совместных учениях с воинскими контингентами государств - членов ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», в которых будет задействовано более 2,7 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники.

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