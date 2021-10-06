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06.10.2021 (16:45)

Авиационные наводчики Западного военного округа навели боевые вертолёты на учебные цели под Санкт-Петербургом

Дежурные смены пунктов наведения авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа выполнили учебные задачи по наведению вертолетов на условные наземные и воздушные цели под Санкт-Петербургом.

По целеуказаниям с командных пунктов радиотехнических подразделений, пунктов наведения авиации, ударные вертолеты Ми-35 были наведены по мишеням, в качестве которых выступили многоцелевые вертолеты Ми-8.

Кроме того, авиационные наводчики выполнили нормативы по наведению армейской авиации для нанесения ударов по скрытым наземным целям.

В тренировке было задействовано более 20 единиц авиационной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Западный военный округ , Боевая подготовка , ПВО , ВВС
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