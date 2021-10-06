06.10.2021 (14:00)

Личный состав Ульяновского гвардейского соединения ВДВ приступил к сдаче физической подготовки за 2021 год

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении приступили к сдаче итоговой проверки по физической подготовке за 2021 год.

К проверке привлечены все категории личного состава, проходящего военную службу по контракту и не состоящие под диспансерным медицинским наблюдением. Принимают проверку специалисты взвода инструкторов физической подготовки соединения.

Офицеры и военнослужащие сдают упражнения на силу, быстроту, выносливость и военно-прикладные навыки.

Выбор упражнений предоставляется в соответствии с возрастными категориями сдающих. Наибольшей популярностью традиционно пользуются подтягивание на перекладине и отжимание от пола в упоре лёжа. Также офицеры и военнослужащие сдают подъем переворотом и выход силой на перекладине, отжимание на брусьях, жим 70-килограммовой штанги от груди в положении лёжа, а также рывок и толчок 24-килограммовой гири.

В упражнениях на быстроту преобладает челночный бег 10х10 метров, а также бег на 60, 100, 1000, 3000 и марш-бросок на 5000 метров, которые принимают на стадионе соединения.

Итоговая оценка выставляется по сумме набранных баллов в упражнениях, в соответствии с «Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».

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