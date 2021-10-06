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06.10.2021 (16:30)

Специалисты пункта отбора на военную службу по контракту Курганской области провели встречу со студентами сельхоз академии

Специалисты пункта отбора на военную службу по контракту Курганской области провели встречу со студентами выпускных курсов Курганской сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева.

Студентам рассказали о преимуществах военной службы по контракту, в том числе о возможности выбрать место службы, получаемых денежном довольствии и социальных гарантиях.

 Представители пункта отбора проинформировали студентов о возможности выбора между срочной службой и военной службой по контракту в соответствии с российским законодательством. Каждый на встрече смог задать интересующие вопросы специалистам и получить на них исчерпывающие ответы. 

По окончании встречи 15 студентов подали заявление на поступление на военную службу по контракту. Несколько из них, ранее проходивших службу по призыву, приняли решение пойти служить по контракту.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Контрактник , Служба по контракту , Центральный военный округ
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