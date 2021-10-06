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06.10.2021 (16:15)

В ходе осеннего призыва Челябинская область направит в войска более 3 тыс. человек

В осеннем призыве 2021 года военный комиссариат Челябинской области направит в войска около более 3 тыс. новобранцев. Об этом на пресс-конференции, посвященной началу осеннему 2021 года призыву на военную службу, сообщил военный комиссар региона полковник Андрей Максуров.

По порядку проведения осеннего призыва в сравнении с предыдущим призывами существенных отличий нет. Основные усилия в ходе организации призыва будут сосредоточены на недопущении распространения новой коронавирусной инфекции и других сезонных заболеваний.

Полковник А. Максуров отметил, что в военных комиссариатах региона и на сборном пункте выработан комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции: организованы посты барьерной термометрии, произведен запас защитных медицинских масок, средств дезинфекции, систем экспресс-тестирования.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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