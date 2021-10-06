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06.10.2021 (16:00)

На учении в Сибири расчеты «Панцирь-С1» отразили воздушную атаку беспилотников условного противника

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» дислоцированного в Новосибирской области соединения ПВО отразили групповую атаку ударных беспилотников условного противника, которая была направлена на командный пункт и объекты инфраструктуры.

По замыслу учения военнослужащие получили задачу по прикрытию наземных объектов, после чего совершили марш в назначенный район, где провели развертывание зенитных ракетно-пушечных комплексов. Воздушные цели были обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены при входе в зону поражения.

Кроме того, расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» отработали уничтожение движущейся колонны легкобронированной техники из 30-мм зенитных автоматов на расстоянии до 2 тыс. м.

Справочно:

ЗРПК «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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