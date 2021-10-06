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06.10.2021 (15:45)

Расчеты «Мста-С» уничтожили противника в ходе учения в Сибири

Военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учения в рамках сдачи контрольной проверки за 2021 год, уничтожили условного противника на полигоне Юргинский.

По замыслу учения, расчетам «Мста-С» нужно было нанести удар по позициям, объектам управления и тылового обеспечения условного противника, расположенным на расстоянии до 20 километров.  

Артиллеристы вели стрельбу по целям прямой наводкой с применением различных типов боеприпасов.

Обнаружение целей и корректирование ведения огня осуществлял беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

В учении принимали участие более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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