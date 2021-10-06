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06.10.2021 (15:30)

В Смоленской области экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» отработали «воздушную карусель»

В Смоленской области в ходе учебно-тренировочных полетов лётчики разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) при помощи тактического приёма «воздушная карусель» уничтожили объекты и живую силу условного противника.

Суть приёма заключается в том, что экипажи звена боевых ударных вертолётов становятся на круг и по очереди, сменяя друг друга, выходят на линию огня для нанесения удара. Вертолёты, находясь в постоянной ротации, тем самым осуществляют огневое взаимоприкрытие.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , Западный военный округ
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