06.10.2021 (15:15)
В Воронежской области танкисты ЗВО уничтожили беспилотники условного противника
В Воронежской области в ходе контрольной проверки военнослужащие танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в тактическом учении, в ходе которого экипажи танков Т-72Б3 в специальной мишенной обстановке вели огонь по беспилотным летательным аппаратам (БЛА) условного противника.
Также танкисты отработали смену огневых позиций с использованием термодымовых завес, фланговую стрельбу по наземным целям на дальностях до 1200 м.
Всего к мероприятию было привлечено около 700 танкистов Висленской мотострелковой дивизии ЗВО, в нем было задействовано около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Новости по теме:
В Нижегородской области артиллеристы Западного военного округа уничтожили опорные пункты условного противника
Личный состав мотострелковой дивизии в Калининградской области приступил к сдаче контрольной проверки
Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)