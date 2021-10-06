06.10.2021 (15:15)

В Воронежской области танкисты ЗВО уничтожили беспилотники условного противника

В Воронежской области в ходе контрольной проверки военнослужащие танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в тактическом учении, в ходе которого экипажи танков Т-72Б3 в специальной мишенной обстановке вели огонь по беспилотным летательным аппаратам (БЛА) условного противника.

Также танкисты отработали смену огневых позиций с использованием термодымовых завес, фланговую стрельбу по наземным целям на дальностях до 1200 м.

Всего к мероприятию было привлечено около 700 танкистов Висленской мотострелковой дивизии ЗВО, в нем было задействовано около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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