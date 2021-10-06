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06.10.2021 (15:00)

Порядка 30 вертолетов армейской авиации ЦВО задействовано в ночном учении в Сибири и на Урале

Порядка 30 ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) задействовано в ночном летно-тактическом учении, стартовавшем сегодня в Челябинской, Свердловской и Новосибирской областях. Мероприятие боевой подготовки проходит в рамках контрольной проверки за 2021 учебный год.

В ходе учения летчики выполнят более 50 учебно-боевых задач в ночное время суток. Пилоты будут использовать очки ночного видения ГЕО-ОНВ-1, которые позволяют ориентироваться на местности, вести авиационную разведку и применять средства авиационного поражения без включения бортового осветительного оборудования. Кроме того, летчики будут применять бортовой комплекс обороны, предназначенный для предупреждения экипажа о возможном наведении или пуске ракет противника.

В дневное время экипажи вертолетов Ми-8 с режима висения над водной поверхностью отработают поисково-спасательные действия.

В учении, которое завершится в конце текущего месяца, принимает участие около 300 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Центральный военный округ , Учения , Боевая подготовка
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