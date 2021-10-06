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06.10.2021 (14:45)

В Нижегородской области артиллеристы Западного военного округа уничтожили опорные пункты условного противника

В Нижегородской области артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорные пункты условного противника. Огневые задачи выполняли расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» отдельного реактивного артиллерийского соединения округа и расчеты 152-мм артиллерийских орудий «Мста-С» гвардейской Краснознамённой общевойсковой армии ЗВО

В ходе учения военнослужащие применили метод артиллерийской карусели, согласно которому после нанесения удара одни подразделения отходили в безопасный район для перезаряжания, в то время как другие – продолжали обстрел.

Мероприятие боевой подготовки проходило в рамках контрольной проверки. Всего в учении было задействовано около 500 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения и военной техники артиллерийских подразделений Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ , Боевая подготовка
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