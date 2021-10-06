06.10.2021 (14:25)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги российско-белорусского стратегического учения «Запад-2021»

Российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021» показало способность группировок войск двух государств эффективно обеспечивать региональную безопасность. Об этом сегодня заявил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги учения.

«Совместное стратегическое учение «Запад-2021» продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности. Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объёме», – сказал Сергей Шойгу.

Он сообщил, что к учению привлекалось около 200 тысяч человек, в том числе 2000 военнослужащих от государств ОДКБ, ШОС и других стран. Министр подчеркнул, что общее количество участников не противоречило Венскому документу.

Совместное стратегическое учение «Запад-2021» проходило с 10 по 16 сентября, оно стало, по оценке главы военного ведомства, завершающим этапом совместной боевой учёбы вооружённых сил Белоруссии и России, основным мероприятием подготовки войск текущего года.

Кроме того, по словам министра, в основу учения была положена отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учётом особенностей современных локальных войн и вооружённых конфликтов. Многое удалось опробовать на практике.

Он, в частности, отметил, что впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях десантирован парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М. 21 самолёт Ил-76МД военно-транспортной авиации произвёл выброску более 30 единиц боевых машин десанта нового поколения.

Военные топографы испытали возможности унифицированной программной системы «Калейдоскоп». Она позволила создать трёхмерное изображение виртуального боевого пространства, тем самым более точно оценить обстановку и в разы сократить время принятия решений командованием.

По словам Сергея Шойгу, для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведывательных подразделений активно задействовались беспилотные летательные аппараты.

«Успешно отработано дистанционное выведение из строя так называемой «стаи» ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника», - сообщил министр. Он отметил, что на полигонах под Калининградом впервые применялись ударные робототехнические комплексы «Платформа-М».

Дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях. Помимо этого, на полигоне Мулино (Нижегородская область) в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта».

Практические действия органов военного управления и войск отрабатывались на пяти белорусских и девяти российских полигонах. Силы Балтийского флота решали учебно-боевые задачи в акваториях Балтийского моря и Финского залива».

Далее министр сообщил, что в ходе учения проверили функционирование создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров подготовки специалистов Военно-воздушных сил и ПВО, а также организацию боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь. По словам министра, «опыт, приобретённый российскими и белорусскими экипажами истребителей, будет учтён в дальнейшей работе по охране воздушных границ Союзного государства».

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