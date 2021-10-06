06.10.2021 (13:30)

Боевые расчеты ПВО Балтийского флота убыли на полигон в Астраханской области для выполнения стрельб

Боевые расчеты зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота убыли для проведения стрельб на полигон Капустин Яр в Астраханской области.

На государственном полигоне военнослужащим предстоит произвести стрельбу из зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» по мишеням, имитирующим боевые самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Перед расчетами зенитных ракетных комплексов будет поставлена задача уничтожить воздушные цели, как с оборудованных позиций, так и с короткой остановки при движении в составе колонны. В общей сложности, в тактическом учении с боевой стрельбой примут участие более 200 военнослужащих, будет задействовано свыше 30 единиц специальной военной техники и вооружения.

Предстоящие стрельбы ракетчиков Балтийского флота на полигоне станут важнейшим этапом подготовки подразделений полка. На первом этапе, который проводился на полигонах в Калининградской области, было проведено боевое слаживание расчетов с отработкой вопросов тактической, технической, специальной, инженерной и военно-медицинской подготовки. В ходе второго этапа проходили занятия в составе батарей. Боевые стрельбы станут своеобразным венцом подготовки ракетчиков флота.

Нынешние боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр являются плановым мероприятием боевой подготовки и продлятся в течении нескольких недель.

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