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06.10.2021 (13:15)

Личный состав мотострелковой дивизии в Калининградской области приступил к сдаче контрольной проверки

Подразделения мотострелковой дивизии армейского корпуса Балтийского флота приступили к сдаче контрольной проверки за летний период обучения 2021 учебного года.

Более 80% военнослужащих соединения привлечено к сдаче нормативов, в ходе которых в штабе объединения оценят уровень их боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

Личный состав дивизии сдает нормативы по таким предметам боевой подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождение боевых машин. При этом особое внимание уделяется вновь прибывшим военнослужащим контрактной службы.

Проверке предшествовала неделя проведения контрольных занятий, во время которых личный состав мотострелкового соединения показал высокий уровень профессиональной выучки.

 Итоги проверки будут подведены 18 октября.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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