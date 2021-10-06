06.10.2021 (13:00)

Спецназовцы ЗВО в Тамбовской области отработали действия при возникновении условной нештатной ситуации при десантировании

Военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа отработали действия при возникновении нештатных ситуаций в ходе выполнения воздушно-десантной подготовки в Тамбовской области.

Десантирование выполнялось из вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» и транспортных самолётов Ан-26 на парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2». При выполнении прыжков специалисты службы воздушно-десантной подготовки соединения отработали действия личного состава при возникновении условной нештатной ситуации на тапелях подвесных систем: сход парашютных куполов в воздухе, нераскрытие основного купола.

Также во время сдачи контрольной проверки военнослужащие выполнили наиболее сложные задачи из курса воздушно-десантной подготовки - десантирование на неподготовленные ограниченные площадки приземления. После выполнения десантирования военнослужащим предстояло захватить плацдарм и организовать круговую оборону.

Всего в ходе сдачи контрольной проверки военнослужащими соединения специального назначения будет выполнено свыше трёх тысяч прыжков с парашютом.

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