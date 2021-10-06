06.10.2021 (12:45)

Свыше 50 пациентов с коронавирусом приняли медики танковой армии ЗВО в первые два дня работы в Туле

Более 50 пациентов с коронавирусом приняли военные врачи гвардейской танковой армии Западного военного округа в первые два дня работы на территории ГУЗ «Щекинская городская больница» в Туле.

Пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 доставили в приемное отделение больницы, где работают военные специалисты.

После первичного осмотра на пациентов заводятся медицинские карты и назначается курс лечения. Военные специалисты работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделениях, а также в отделении анастезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

Всего на территории городской больницы работают 10 врачей и 20 медсестер танкового объединения Западного военного округа.

К оказанию помощи всего привлечено 30 медицинских работников танкового объединения ЗВО, врачи инфекционисты, реаниматологи. В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий.

Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

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