06.10.2021 (12:30)

В Челябинске в учебном Центре по подготовке младших специалистов автобронетанковой техники проводятся теоретические и практические занятия

В учебном Центре по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы в городе Челябинске проходит этап подготовки курсантов, в ходе которого молодые люди знакомятся с образцами вооружения, военной и специальной техники.

На теоретических занятиях они изучают устройство, характеристики и возможности автомобилей и бронетехники, а также правила правильного и безопасного обращения с представленными образцами. На практических – обретают навыки эксплуатации, ремонта и устранения неисправностей.

Для реализации этих задач учебный центр обладает богатой учебно-материальной базой, позволяющей ежедневно проводить занятия для разных подразделений на разных образцах техники.

По завершении этапа подготовки по специальности курсантам предстоит сдача выпускных квалификационных экзаменов. После экзаменов военнослужащие будут распределены в воинские части.



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