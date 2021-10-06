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06.10.2021 (12:15)

В Вольском филиале Военной академии МТО состоялось состязание КВН

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва (г. Вольск) среди курсантов состоялась игра команд КВН. Она прошла по классическим правилам и включала в себя такие юмористическое состязания, как «Визитная карточка», «Разминка». Финальным аккордом стало «Музыкальное домашнее задание».

Выступления отличались искрометным юмором, оригинальностью. Участники команд показали себя эрудитами, острословами, музыкально одаренными людьми. Заслуженные аплодисменты болельщиков вызывали юмористические сценки из курсантской жизни, миниатюры и музыкальные шуточные выступления.

Победители и призеры игры были награждены кубками и грамотами начальника филиала. Кроме того, наиболее проявившие себя участники были награждены персональными дипломами в номинациях: «Лучший актер», «Лучший вокал» и «Лучшая шутка».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , КВН , Военное образование
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