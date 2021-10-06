06.10.2021 (11:30)

Руководители Военной академии Генерального штаба РФ обсудили с коллегами из Саудовской Аравии сотрудничество в науке и образовании

Делегация Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе визита в Эр-Рияд обсудила вопросы двустороннего сотрудничества в сфере образования и возможные направления научно-исследовательской деятельности с коллегами из Королевства Саудовской Аравии.

Глава российской делегации генерал-полковник Владимир Зарудницкий встретился с председателем Генерального штаба Королевства генерал-полковником Файядом Хамидом Аль-Рувейли и руководящим составом Министерства обороны. Стороны обсудили обстановку в ближневосточном регионе, а также расширение сотрудничества в сфере подготовки руководящих кадров для силовых структур КСА.

Российская делегация посетила Командно-штабной колледж Королевства Саудовской Аравии, где ознакомилась с организацией учебного процесса и согласовала ряд вопросов проекта меморандума о межвузовском сотрудничестве, который планируется подписать в ближайшее время. Стороны выразили заинтересованность в наращивании двусторонних контактов по линии научно-педагогических работников, совместном внедрении новых технологий обучения и в информационном обмене.

Ранее, «на полях» Международного военно-технического форума «Армия-2021» в присутствии Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу его заместитель генерал-полковник Александр Фомин и замминистра обороны Королевства Саудовская Аравия принц Халед Бен Салман подписали Соглашение о военном сотрудничестве между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия.

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