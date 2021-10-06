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06.10.2021 (11:45)

Десантники из Улан-Удэ готовят технику к эксплуатации в зимних условиях

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении, дислоцированном в Республике Бурятия приступили к сезонному обслуживанию и переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

В ходе работ проводится дефектовка техники и вооружения, доукомплектование запасными частями, инструментами и принадлежностями, заправка ГСМ и проведение всего спектра работ по обслуживанию всех узлов и агрегатов.

В соединении со всеми категориями военнослужащих были проведены занятия по изучению особенностей эксплуатации вооружения, военной и специальной техники в зимних условиях, порядка и способов выполнения запланированных мероприятий, а также комплексные занятия по изучению требований безопасности при выполнении работ по сезонному обслуживанию и правилам обращения с ядовитыми техническими жидкостями.

В ходе производства работ, личный состав подразделений произведет замену охлаждающих жидкостей, фильтрующих элементов и изношенных резинотехнических изделий, масел и смазок, отрегулирует узлы, механизмы и агрегаты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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