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06.10.2021 (12:00)

Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЗВО выполнили электронные пуски ракет в Ивановской области

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетного соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ивановской области, выполнили одиночные и групповые электронные пуски ракет по целям «противника» в ночное время суток.

В ходе занятий расчеты (ОТРК) «Искандер-М» отработали скрытную передислокацию в указанные позиционные районы, развернули транспортно-заряжающие машины и пусковые установки, после чего подготовили данные для атаки и выполнили электронные ракетные удары по объектам и целям, определяющим боевой потенциал условного противника.

Основное внимание в ходе занятий уделялось отработке управления ракетными ударами, а также тактической, технической, специальной и другим предметам боевой подготовки.

В занятиях, которые проходили в рамках контрольной проверки за летний период обучения, приняли участие свыше 200 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц специальной техники ракетного соединения танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
РВСН , Западный военный округ , Боевая подготовка
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