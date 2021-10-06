06.10.2021 (11:15)
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО отработали методику сосредоточенного огня в ходе учения в Воронежской области
Расчеты артиллерийского полка общевойсковой армии Западного военного округа отработали новую методику ведения огня в ходе тактического учения на полигоне Криница в Воронежской области.
По легенде учения, артиллерийские расчеты на новейших 152-мм самоходных гаубицах Мста-СМ2 в назначенных районах обеспечили огневое прикрытие общевойсковой группировке и уничтожили полевые пункты управления условного противника.
Воздушную разведку и корректировку огня командир артиллерийского полка вел при поддержке расчета комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон».
Всего к учению в рамках сдачи контрольной проверки было привлечено около 600 военнослужащих, более 110 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.