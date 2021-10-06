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06.10.2021 (11:15)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО отработали методику сосредоточенного огня в ходе учения в Воронежской области

Расчеты артиллерийского полка общевойсковой армии Западного военного округа отработали новую методику ведения огня в ходе тактического учения на полигоне Криница в Воронежской области.

По легенде учения, артиллерийские расчеты на новейших 152-мм самоходных гаубицах Мста-СМ2 в назначенных районах обеспечили огневое прикрытие общевойсковой группировке и уничтожили полевые пункты управления условного противника.

Воздушную разведку и корректировку огня командир артиллерийского полка вел при поддержке расчета комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон».

Всего к учению в рамках сдачи контрольной проверки было привлечено около 600 военнослужащих, более 110 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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