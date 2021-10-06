06.10.2021 (11:00)

Арктическая группировка Северного флота прибыла к островам Земли Франца-Иосифа

Корабли и суда арктической группировки: БПК «Североморск», БДК «Георгий Победоносец», СБС «Памир» и БМТН «Сергей Осипов» совершили переход на северо-запад Карского моря к островам архипелага Земля Франца-Иосифа.

Плавание в высоких широтах проходит без ледокольного обеспечения с учётом фактической ледовой обстановки. Для её уточнения североморцы используют данные метеорологических спутников и вертолёт Ка-27 ПС, который совершает разведывательные полёты с борта большого противолодочного корабля «Североморск».

Возле Земли Франца-Иосифа корабли и суда арктической группировки проведут ряд учений спасательной направленности и отработают высадку десанта на побережье арктических островов, а также обеспечат погрузку военной и специальной техники на большой десантный корабль.

Часть плановых мероприятий боевой подготовки личный состав арктической группировки отработает во взаимодействии с тактической группой Северного флота, дислоцированной на острове Земля Александра, где расположен самый северный в мире всесезонный аэродром Нагурская и военная база «Арктический трилистник».

Десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 10 тысяч морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей и в море Лаптевых, а также в порту Дудинка (полуостров Таймыр) и в районе якутского посёлка Тикси.

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