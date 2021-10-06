06.10.2021 (10:45)

Военные ЦВО провели дезинфекцию больницы и дворца культуры города Новокуйбышевска

Мобильные отряды оперативного реагирования полка радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа провели дезинфекцию центральной больницы и дворца культуры города Новокуйбышевска для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение накануне было принято командующим войсками Центрального военного округа после обращения главы города. Для специальной обработки были задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ, комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1.

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