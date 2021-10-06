06.10.2021 (09:45)
Юнармейцы приняли участие в турнире по футболу на Кубок «Юнармии» Екатеринбурга
Юнармейцы города Екатеринбурга приняли участие в турнире по футболу на Кубок «Юнармии» города Екатеринбурга, посвященный Дню Сухопутных войск и в рамках празднования 85-летия военного образования в Уральском федеральном университете. Турнир состоялся на стадионе университета.
Участники турнира были поделены по двум возрастным категориям: школьники и курсанты кафедр военного учебного центра. Турнир проходил по круговой системе, чтобы каждая команда могла сыграть друг с другом.
В завершение мероприятия лучшие игроки были награждены грамотами. В каждой возрастной группе были определены команды - победители.
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