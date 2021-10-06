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06.10.2021 (09:45)

Юнармейцы приняли участие в турнире по футболу на Кубок «Юнармии» Екатеринбурга

Юнармейцы города Екатеринбурга приняли участие в турнире по футболу на Кубок «Юнармии» города Екатеринбурга, посвященный Дню Сухопутных войск и в рамках празднования 85-летия военного образования в Уральском федеральном университете. Турнир состоялся на стадионе университета.

Участники турнира были поделены по двум возрастным категориям: школьники и курсанты кафедр военного учебного центра. Турнир проходил по круговой системе, чтобы каждая команда могла сыграть друг с другом.

В завершение мероприятия лучшие игроки были награждены грамотами. В каждой возрастной группе были определены команды - победители.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Соревнования , Юнармия
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