06.10.2021 (10:30)
Инженеры армейского корпуса Черноморского флота обезвредили неразорвавшиеся снаряды на полигоне Ангарский
Военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений армейского корпуса Черноморского флота провели сплошную очистку от неразорвавшихся боеприпасов на полигоне Ангарский.
Военные инженеры выполнили мероприятия разминирования в несколько этапов.
Первый заключался в визуальном обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат, и других опасных предметов.
Затем военнослужащие провели сплошное разминирование местности, общей площадью более тысячи гектаров с обозначением места, где были обнаружены взрывоопасные предметы вешками-указателями.
На последнем этапе группы уничтожения произвели накладным зарядом подрыв неразорвавшихся боеприпасов на месте.
К работам было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 10 единиц специальной техники. В труднодоступных участках местности со сложным рельефом для обнаружения взрывоопасных предметов применялись минно-розыскные собаки.
Сплошная очистка полигонов проводится регулярно для обеспечения безопасности личного состава во время проведения занятий на учебных, тактических полях, войсковом стрельбище и танковой директрисе.