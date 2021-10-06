06.10.2021 (10:30)

Инженеры армейского корпуса Черноморского флота обезвредили неразорвавшиеся снаряды на полигоне Ангарский

Военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений армейского корпуса Черноморского флота провели сплошную очистку от неразорвавшихся боеприпасов на полигоне Ангарский.

Военные инженеры выполнили мероприятия разминирования в несколько этапов.

Первый заключался в визуальном обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат, и других опасных предметов.

Затем военнослужащие провели сплошное разминирование местности, общей площадью более тысячи гектаров с обозначением места, где были обнаружены взрывоопасные предметы вешками-указателями.

На последнем этапе группы уничтожения произвели накладным зарядом подрыв неразорвавшихся боеприпасов на месте.

К работам было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 10 единиц специальной техники. В труднодоступных участках местности со сложным рельефом для обнаружения взрывоопасных предметов применялись минно-розыскные собаки.

Сплошная очистка полигонов проводится регулярно для обеспечения безопасности личного состава во время проведения занятий на учебных, тактических полях, войсковом стрельбище и танковой директрисе.

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