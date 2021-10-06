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06.10.2021 (10:15)

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота выполнил артиллерийские стрельбы в море

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота провел артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря.

В ходе учебных мероприятий экипаж корабля отработал огневые задачи по поражению более 10 морских и воздушных целей условного противника.

На первом этапе проведения стрельб расчёты артиллерийских боевых частей фрегата «Адмирал Григорович» отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевых упражнений.

На втором этапе экипаж выполнил стрельбы из артиллерийской установки А-190 по надводным целям, в роли которых были задействованы корабельные щиты-мишени, а также по воздушным, которые представляли собой сброшенные с самолётов морской авиации флота светящиеся авиационные бомбы.

Артиллерийские стрельбы фрегатом были проведены в соответствии с планом контрольной проверки корабельных сил флота за летний период обучения в одном из морских полигонов боевой подготовки Черноморского флота, по ранее утвержденному плану подготовки на 2021 год.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Боевая подготовка
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