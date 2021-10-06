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06.10.2021 (10:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведен турнир по спортивному самбо

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в турнире по спортивному самбо в рамках годовой спартакиады среди подразделений ОГРВ ПРРМ.

В турнире, проводимом по олимпийской системе - с выбыванием после первого поражения, приняли участие 30 военнослужащих, разделенных на 7 весовых категорий: до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг.

По итогам состязания общекомандное первое место заняли военнослужащие роты охраны. Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.

Военнослужащие, которые победили в своих весовых категориях, представят ОГРВ ПРРМ на соревнованиях по самбо среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Соревнования
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