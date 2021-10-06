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06.10.2021 (09:30)

Команда Центрального военного округа победила на Всеармейском конкурсе подразделений ПВО

Военнослужащие зенитно-ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, стали победителями Всеармейского конкурса подразделений противовоздушной обороны имени Героя Советского Союза маршала артиллерии Василия Казакова, который завершился сегодня на полигоне в Астраханской области.

В ходе конкурсных испытаний команда ЦВО провела скоростное развертывание батареи зенитных ракетных комплексов средней дальности Бук-М3, а также выполнила боевые стрельбы по мишеням, имитирующим разновысотные цели, показав лучшие результаты.

Также в программу состязаний экипажей Бук-М3 были включены контрольные упражнения вождения радиолокационных станций подсвета, наведения ракет (РПН) и пуско-заряжающих установок (ПЗУ).

По итогам соревнований команда ЦВО набрала наибольшее количество баллов, опередив конкурсантов из Южного и Западного военных округов.

Команда ЦВО третий год подряд занимает первое место во Всеармейском конкурсе подразделений противовоздушной обороны имени Героя Советского Союза маршала артиллерии Василия Казакова.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Соревнования
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