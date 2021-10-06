06.10.2021 (09:30)
Команда Центрального военного округа победила на Всеармейском конкурсе подразделений ПВО
Военнослужащие зенитно-ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, стали победителями Всеармейского конкурса подразделений противовоздушной обороны имени Героя Советского Союза маршала артиллерии Василия Казакова, который завершился сегодня на полигоне в Астраханской области.
В ходе конкурсных испытаний команда ЦВО провела скоростное развертывание батареи зенитных ракетных комплексов средней дальности Бук-М3, а также выполнила боевые стрельбы по мишеням, имитирующим разновысотные цели, показав лучшие результаты.
Также в программу состязаний экипажей Бук-М3 были включены контрольные упражнения вождения радиолокационных станций подсвета, наведения ракет (РПН) и пуско-заряжающих установок (ПЗУ).
По итогам соревнований команда ЦВО набрала наибольшее количество баллов, опередив конкурсантов из Южного и Западного военных округов.
Команда ЦВО третий год подряд занимает первое место во Всеармейском конкурсе подразделений противовоздушной обороны имени Героя Советского Союза маршала артиллерии Василия Казакова.