06.10.2021 (09:15)

Более 4000 единиц военной техники будут переведены на зимний режим эксплуатации в общевойсковом объединении ЦВО

Военнослужащие подразделений и соединений общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, переведут более 4000 единиц военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации.

Мероприятия по переводу ВВСТ на сезонный режим эксплуатации проводятся дважды в год – накануне летнего и зимнего периодов обучения. Целью перевода техники на зимний период эксплуатации является обеспечение бесперебойной работы техники при низких температурах, а также в сложных метеорологических и дорожных условиях.

Подготовка техники к зиме включает такие мероприятия, как расчет горючего и смазочных материалов, разработка организационных документов, организация материально-технического обеспечения, подготовка парков и парковых помещений к переводу техники на работу в зимних условиях. Кроме того, с водителями будут проведены инструкторско-методические занятия со сдачей зачётов по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации техники в условиях низких температур. Техники проверят работоспособность всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, проведут осмотр двигателей и топливных баков, замену масел и специальных жидкостей.

Перевод техники планируется завершить в середине ноября 2021 года, после чего будут проведены итоговые осмотры и осуществлен допуск личного состава объединения к зимней эксплуатации.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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