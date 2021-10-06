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06.10.2021 (08:55)

Гранатометчики Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали итоговую проверку

Гранатомётчики Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали итоговую проверку за 2021 учебный год.

К сдаче итоговой проверки было привлечено 100% гранатометчиков ОГРВ ПРРМ. Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и бронированную технику условного противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17.

В ходе сдачи итоговой проверки военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению и выбору места для стрельбы в здании – в окне и на крыше. В процессе выполнения упражнений особое внимание было уделено использованию фортификационных сооружений для защиты от налетов авиации условного противника.

Итоговая проверка проводится в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Стрелки Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали итоговую проверку

Метки:
Западный военный округ
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