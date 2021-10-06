06.10.2021 (08:40)

В Хабаровском крае летчики военно-транспортной авиации ВВО отработали взлет и посадку при боковом ветре

Пилоты самолетов военно-транспортной авиации Восточного военного округа Ан-24 совершили тренировочные полеты при боковом ветре.

Перед началом полетов летчики проверили готовность самолетов к вылету, состояние электронной аппаратуры в кабинах пилотов.

Взлет осуществлялся с учетом особенностей пилотирования при боковом ветре с внесением упреждения на снос. При выполнении посадки также учитывалось направление и скорость ветра, при котором пилоты совершили точный подвод самолета к земле и плавное приземление с синхронным торможением колес.

Обязательным полетным заданием для каждого из пилотов стала отработка быстрого набора высоты и слаженности действий при возникновении нештатных ситуаций.

К тренировочным полетам в Хабаровском крае привлекалось несколько десятков экипажей самолетов военно-транспортной авиации.

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