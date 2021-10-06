06.10.2021 (08:40)
В Хабаровском крае летчики военно-транспортной авиации ВВО отработали взлет и посадку при боковом ветре
Пилоты самолетов военно-транспортной авиации Восточного военного округа Ан-24 совершили тренировочные полеты при боковом ветре.
Перед началом полетов летчики проверили готовность самолетов к вылету, состояние электронной аппаратуры в кабинах пилотов.
Взлет осуществлялся с учетом особенностей пилотирования при боковом ветре с внесением упреждения на снос. При выполнении посадки также учитывалось направление и скорость ветра, при котором пилоты совершили точный подвод самолета к земле и плавное приземление с синхронным торможением колес.
Обязательным полетным заданием для каждого из пилотов стала отработка быстрого набора высоты и слаженности действий при возникновении нештатных ситуаций.
К тренировочным полетам в Хабаровском крае привлекалось несколько десятков экипажей самолетов военно-транспортной авиации.