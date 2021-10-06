06.10.2021 (08:15)

Разведчики ВВО в Забайкалье совершили марш-бросок на 20 км через засады условного противника

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае в ходе контрольного занятия совершили 20-километровый марш-бросок, с выполнением задач по предназначению.

Во время марш-броска военнослужащие отражали нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолевали зараженные участки местности и водные преграды.

Для каждой разведгруппы были организованы две засады и определены свои маршруты движения, которые пересекались на некоторых участках. В качестве условного противника в засадах выставлялись ранее подготовленные военнослужащие.

Определение места засады и доклад командованию о ее координатах оценивались как успешное прохождение точки.

В ходе марш-броска разведчики применили современные средства цифровой связи и навигации, а также переносные комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец».

Всего в мероприятии приняли участие несколько сотен военнослужащих ВВО. Каждый разведчик совершил марш-бросок с оружием и экипировкой общей массой свыше 30 кг.

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