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06.10.2021 (08:05)

Свыше 2 тысяч единиц автомобильной техники в Приамурье переведут на режим зимней эксплуатации военнослужащие Восточного военного округа

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, в Амурской области Еврейской автономии и Хабаровском крае, начался перевод техники на режим зимней эксплуатации.

К работе приступили более 10 мобильных пунктов, которые проведут обслуживание и ремонт свыше 2 тысяч единиц колесной техники. Качество работы контролируют представители Военной автомобильной инспекции.

Для сезонного обслуживания бронетанковой техники в каждом подразделении сформированы специализированные технические посты по обслуживанию вооружения, трансмиссии, силовой установки и других систем боевой машины. Каждый элемент тщательно обслуживается и проверяется техником подразделения. Обязательный участник в переводе конкретной единицы боевой машины, закрепленный за ней механик-водитель.

После сезонного обслуживания вооружение и военная техника ставится на кратковременное хранение до нового зимнего периода обучения. Данный комплекс мероприятий позволяет продлить ресурс эксплуатации и содержать вооружение и военную технику в постоянной боевой готовности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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