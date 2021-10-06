06.10.2021 (07:50)

Метод «слепой стрельбы» и стрельбу по сверхмалым целям отрабатывают снайперы ВВО в Приамурье

Современные подходы к подготовке снайперов применяются в мотострелковых соединениях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края. Военнослужащие учатся «слепой» стрельбе, а также используются различные игровые методики для совершенствования боевого мастерства.

Высокую эффективность показывает разработанный метод «слепой» стрельбы. Военнослужащий обнаруживает движущуюся цель, которая периодически скрывается препятствиями. Стрелку необходимо рассчитать множество поправок и произвести выстрел в ограниченное время по предполагаемому месту нахождения цели с выносом точки прицеливания. В качестве мишеней используются силуэты условных террористов, смотровые приборы бронемашин и другие динамичные цели, уничтожение которых ведется в первоочередном порядке.

Кроме того, в ходе занятий военнослужащие отрабатывают снайперские «дуэли», упражнения скоростной стрельбы и поражения сверхмалых целей по солнечному блику. В качестве таких целей используются монеты или шарики для пинг-понга. Дистанции для поражения таких целей начинаются от 100 метров по мере освоения курса могут удаляться до 500 метров.

Всего к занятиям привлекается около 150 снайперов. Занятия проводятся днем и ночью с использованием приборов ночного видения.



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