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06.10.2021 (06:40)

В Еврейской автономии состоялась практическая тренировка с электронными пусками из ОТРК «Искандер»

В ракетном соединении Восточного военного округа, дислоцированным в Еврейской автономной области в ходе итоговой проверки за летний период обучения, состоялась практическая тренировка с выполнением электронных пусков из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».

Военнослужащие в ходе марша преодолели зараженный участок местности, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.

Далее отработали развертывание ОТРК, перегрузку ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку,  выполнили подготовку данных для ракетной стрельбы. Затем личный состав расчетов ОТРК «Искандер» выполнил электронные (учебные) ракетные пуски по заданным целям.

Кроме того, были проверены  навыки  командиров  разного уровня по управлению подразделениями при выполнении учебно-боевой задачи.

В тренировке было задействовано 100 процентов личного состава ракетного соединения ВВО, дислоцированного в Еврейской автономной области.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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