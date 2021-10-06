06.10.2021 (07:12)

Военнослужащие общевойсковой армии ВВО в Забайкалье осваивают новые дистанционные приборы РХБ разведки

В ходе специальных тренировок и мероприятий повседневной деятельности военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа осваивают современные приборы химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3. Приборы поступили на замену войсковым приборам химической разведки ВПХР.

ПХРДД-3 предназначен для обнаружения токсичных паров отравляющих веществ (ОВ) в приземном слое воздуха в отрыве от разведывательных химических машин.

Важной особенностью стало то, что с началом использования нового оборудования изменился алгоритм действий должностных лиц постов РХБ наблюдения. Возможности прибора позволяют химику-разведчику в условиях применения «противником» отравляющих веществ не входить в зону заражения и даже не покидать поста. Современный прибор способен обнаружить ОВ в диаметре до 4 тыс. метров.

Помимо этого военнослужащие осваивают и применяют в ходе выполнения учебно-боевых задач, поступившие войсковые автоматические газосигнализаторы ГСА-3. Это устройство предназначено для определения паров отравляющих веществ. Возможности ГСА-3 в пять раз превышают аналогичные показатели приборов предыдущего поколения.

Стоит отметить что посты наблюдения за РХБ обстановкой в подразделении оборудованы переносными метеорологическими приборами для определения в автоматическом режиме атмосферного давления, температуры окружающего воздуха, почвы, скорости и направления ветра.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице