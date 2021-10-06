06.10.2021 (07:30)

Более 20 летчиков армейской авиации ВВО в Забайкалье приступили к по-летам на классность

В Забайкальском крае стартовали контрольные занятия с экипажами армейской авиации авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) по подготовке летного состава к сдаче на квалификационную категорию.

В ходе контрольного мероприятия будет проверено мастерство летчиков в управлении транспортно-боевыми вертолетами Ми-8 АМТШ и ударными Ми-24 при выполнении упражнений летной подготовки. При этом задачи военнослужащим предстоит выполнять как в дневное, так и в ночное время суток, в различных погодных условиях. Часть упражнений будет выполнено летчиками на предельно малых высотах в режиме радиомолчания.

Помимо этого специальной комиссией будут проверены навыки экипажей по эвакуации условно пострадавших из труднодоступных мест, а также посадке на ограниченные площадки.

В занятиях принимает участие свыше 20 летчиков, задействовано до 10 вертолетов авиачасти ВВО.



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