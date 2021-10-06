06.10.2021 (07:10)

Камчатский концертный ансамбль военного оркестра принимает участие в фестивале «Катюша»

Концертный ансамбль «Адмиральский час» военного оркестра Войск и сил на Северо-востоке России принимает участие во Всероссийском фестивале народного творчества «Катюша» для личного состава Вооружённых сил Российской Федерации, ветеранов войны и военной службы, других силовых структур и членов их семей.

Группа из 9 человек накануне прибыла в Москву и на сцене Центрального академического театра Российской Армии выступила с 3 музыкальными композициями.

На первом этапе, который проходил на Тихоокеанском флоте в городе Владивостоке, группа завоевала право показать свое мастерство во 2 этапе фестиваля.

В ходе выступления ансамбль «Адмиральский час» вышел в финал.

В этом году фестиваль «Катюша» проходит в Москве с 4 по 8 октября. В соревнованиях за его главный приз – Гран-при примут участие лучшие творческие коллективы отборочного этапа конкурса этого года.



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