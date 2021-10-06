06.10.2021 (06:40)

Завершилась активная фаза тактического российско-монгольского учения «Селенга-2021»

На высокогорном полигоне «Дойтын Ам» в Монголии, завершилась активная фаза совместного военного учения «Селенга-2021» с участием подразделений Восточного военного округа (ВВО) и вооруженных сил Монголии.

Впервые за ходом практических действий войск ВВО и Вооруженных сил Монголии наблюдал премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ, министр обороны Монголии Г. Сайханбаяр, первые лица Министерства обороны Монголии. Также на завершающем этапе присутствовал заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Подразделения двух стран выполнили задачи в едином замысле тактических действий, достигнув высокий уровень взаимодействия. Массированным огнем мотострелковых и танковых подразделений, а также артиллерии ВВО и ВС Монголии уничтожили превосходящие силы условного противника.

Впервые летный состав армейской авиации ВВО выполнил тренировочные полеты на высокогорном полигоне «Дойтын Ам», высота которого превышает 1,6 тысяч метров над уровнем моря. Кроме того, военнослужащие впервые на учении Селенга выполнили новый тактический прием «Клещи».

Также впервые в международном учении «Селенга-2021», приняли участие военнослужащие военной полиции ВВО и Вооруженных сил Монголии. По замыслу этого этапа учения группа условных диверсантов при попытке прорыва к стратегически важным объектам подрывается на минах. После этого военнослужащие военной полиции блокируют и берут в плен, оставшихся в живых условных «боевиков».

Напомним, что совместное российско-монгольское военное учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на учении разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приемы современного боя. В текущем году в учении были задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Республике Бурятия и подразделения ВС Монголии общей численностью порядка 1,5 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.

В городе Зуун Мод (Центральный аймак, Монголия), вблизи полигона «Дойтын Ам», спланирована церемония закрытия международного военного учения с шествием военной техники и пролетом армейской авиации, принимавшей участие в учении. Помимо этого местных жителей ждет насыщенная программа торжественных мероприятий, в которых примут участие творческие коллективы России и Монголии, а также военнослужащие двух дружественных стран.

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