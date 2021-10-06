06.10.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечивают круглосуточный контроль обстановки и режима прекращения огня в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечивают круглосуточный контроль обстановки и режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах круглосуточно обеспечивают безопасный въезд и выезд автомобильного транспорта и людей через Лачинский коридор Нагорного Карабаха.

Для несения службы в ночное время суток российские военнослужащие миротворческого контингента экипированы в костюмы «Ратник» со светоотражающими элементами. Наблюдательные посты оборудованы современными светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного электропитания.

«Демонстрируем присутствие российского миротворческого контингента. Обеспечиваем безопасность движения транзитного транспорта. Каждая машина подлежит осмотру, а при необходимости досмотру. Несение службы ведется как днем, так и ночью. В ночное время наша экипировка содержит светоотражающие элементы, для безопасного несения службы на дороге», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Рипский.

Все наблюдательные посты для контроля текущей обстановки оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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