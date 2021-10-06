06.10.2021 (03:38)
Военнослужащие дальней авиации провели занятия по строевой подготовке с юнармейцами
В Калужской области на базе авиационного полка дальней авиации были проведены занятия по строевой подготовке с членами Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".
В ходе проведения занятия были отработаны различные строевые приемы с оружием и без него.
Кроме того, юнармейцам продемонстрировали элементы показательных выступлений Почётного караула.
На заключительном этапе было выполнено прохождение строем с исполнением военно-патриотических песен.
После чего всех участников занятий пригласили в столовую на прием пищи, где для них был приготовлен обед.
Всего в занятиях приняло участие свыше 50 учеников подшефных школ Кировского района Калужской области.